Пассажир бросил монетки в двигатель самолета на удачу и пошел под суд

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в феврале 2019 года с 28-летним Лю Чао (Lu Chao), который летел из города Аньцин в Куньмин рейсом авиакомпании Lucky Air. После того как сотрудники аэропорта нашли возле самолета несколько монет, авиакомпании пришлось отменить рейс в целях безопасности и разместить всех пассажиров в отеле, что привело к убыткам в 20 тысяч долларов.

Тогда Лю Чао арестовали, а позже, в мае, Lucky Air подала против него иск. Его брат, который выступал адвокатом в суде, заявил, что авиакомпания должна предупреждать пассажиров о запрете бросать монеты, поскольку это распространенная традиция среди жителей Китая. Кроме того, он посчитал, что сумма иска слишком завышена.

Тем не менее Чао оштрафовали на 17 230 долларов, а также потребовали возместить судебные издержки в размере 65 долларов. На суде обвиняемый заявил, что не может позволить себе таких расходов.