Пассажир круизного лайнера выпал за борт и бесследно исчез

Об этом пишет New Zealand Herald.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 29 декабря, в районе восточного побережья Северного острова Новой Зеландии. Согласно предварительным данным, один из пассажиров судна Jewel of the Seas бесследно исчез после того, как выпал за борт.

На месте случившегося работают аварийно-спасательные службы. Вертолет со специальным оборудованием с местной авиабазы Оейкея вел поисковую операцию в течение всей ночи. Сотрудники лайнера, в свою очередь, изучили записи с камер видеонаблюдения, а также организовали собственные поиски пропавшего на борту.

В настоящее время никакой информации о местонахождении исчезнувшего мужчины нет.

20 декабря лайнеры Carnival Legend и Carnival Glory столкнулись рядом с мексиканским островом Косумель. Первый корабль приблизился ко второму и частично разрушил одну из его нижних палуб. В результате произошедшего пострадали несколько пассажиров, их доставили в местную больницу.