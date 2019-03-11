Пассажир опоздал на рейс и избежал гибели на разбившемся «Боинге»

Понедельник, 11 Март 2019 Мир Мир

Пассажир опоздал на рейс и избежал гибели на разбившемся «Боинге»

Пассажир из Греции рассказал, что случайно не попал на самолет Ethiopian Airlines, потерпевший крушение после вылета из Аддис-Абебы в Найроби.

Своей историей он поделился с греческим изданием Greek Reporter.

По словам Антониоса Мавропулоса, он опоздал на рейс буквально на две минуты и был крайне раздосадован случившимся. «Я видел, как другие пассажиры садятся на борт. Я был очень зол, что меня не впустили», — пояснил он.

После того как стало известно о катастрофе, полиция устроила Мавропулосу допрос. Правоохранители посчитали странным, что он был единственным зарегистрированным пассажиром, не севшим в Boeing.

«Никакой логической связи между мной и крушением не было, ведь мой багаж был со мной», — пояснил грек, добавив, что благодаря этому его и отпустили.

Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов, сообщило посольство России в Эфиопии в Twitter.

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