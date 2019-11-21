Пассажир прикинулся пилотом ради комфортных мест в самолете

Об этом сообщает The Hindustan Times.

Мужчина собирался сесть на рейс авиакомпании Air Asia из Дели в Калькутту. Однако главный офицер по безопасности компании Lufthansa в международном аэропорту имени Индиры Ганди заметил Махбубани и передал полиции сообщение о подозрительном пассажире в форме командира воздушного судна (КВС) немецкой авиакомпании. Полицейские задержали фейкового пилота.

«У этого человека было поддельное удостоверение КВС, которое он использовал для получения привилегий в аэропортах», — заявил офицер по безопасности. В ходе допроса в полиции Махбубани признался, что получил удостоверение пилота Lufthansa в Бангкоке, Таиланд, во время съемок фильма об авиации. По его словам, он неоднократно одевался в униформу различных профессий и снимал видео, которые затем выкладывал на платформе TikTok.

Мужчина охарактеризовал себя как часто летающего пассажира и признался, что постоянно использовал поддельное удостоверение для доступа к залам ожидания для членов экипажа, быстрому проходу паспортного контроля и более комфортным местам в салоне.