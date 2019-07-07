Пассажир пристыдил авиакомпанию за похожий на собачью еду обед

Воскресенье, 07 Июль 2019 Мир Мир

Пассажир пристыдил авиакомпанию за похожий на собачью еду обед

Пассажир авиакомпании British Airways сравнил обед, подаваемый на борту самолета, с собачьей едой.

По словам Эрика Бухера, он заплатил за билет на рейс из Хьюстона в Лондон 700 фунтов стерлингов (около 56 тысяч рублей), однако еда не оправдала его ожиданий. Он опубликовал снимок курицы в сливочном соусе с овощами в Twitter.

«Осторожнее, British Airways. Если будете продолжать в том же духе, то никогда не получите звезду Мишлен», — написал Бухер с сарказмом, добавив, что обед выглядел отвратительно и был совершенно невкусным.

Представители авиакомпании связались с мужчиной и принесли извинения за доставленные неудобства. Однако в этом же письме British Airways заявила, что гордится питанием, предлагаемым в их самолетах, и вложила в него большие средства.

Это не первый случай, когда клиенты British Airways жалуются на качество еды на борту. Так, в феврале другой пассажир, который являлся членом программы лояльности BA Executive Gold, пожаловался на завтрак, предложенный ему в самолете. Бизнесмен Эндрю рассказал, что заплатил за билеты из Лондона в Майами и обратно 1,2 тысячи фунтов стерлингов, но на завтрак ему принесли сухую булку с маслом.

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