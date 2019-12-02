Пассажира бизнес-класса накормили «отвратительным завтраком»

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Мир Мир

Пассажира бизнес-класса накормили «отвратительным завтраком»

Пассажир бизнес-класса, летевший в самолете компании British Airways из Майами в Лондон, опубликовал фотографии завтрака, который он назвал отвратительным.

Об этом сообщает The Independent.

Чарльз Аллен (Charles Allen) рассказал, что ему принесли горелый тост с помидором и сыром. Аллен опубликовал фото в сообществе British Airways в Facebook, подписав: «Бортпроводники согласились, что это отвратительно, и что еда на лоукостере Ryanair намного лучше».

«Мне дали такой же подгоревший сыр. Салон бизнес-класса значительно ниже допустимого стандарта. Он должен был законсервироваться еще много лет назад», — отметила в комментарии пассажирка, летевшая той же авиакомпанией.

В British Airways отметили, что гордятся качеством своих блюд и не получали никаких жалоб на питание на этом конкретном рейсе ни от клиентов, ни от экипажа.

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