Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе

Четверг, 07 Март 2019 Мир Мир

Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе

Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, распугал попутчиков, умоляя бога об авиакатастрофе, и лишился перелета.

Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo News.

Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился.

  Его причитания вызвали панику и страх среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.

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