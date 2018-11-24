Пассажирам показали облик капсульного плацкартного вагона

Суббота, 24 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пассажирам показали облик капсульного плацкартного вагона

РЖД представили изображения новых пассажирских вагонов с местами капсульного типа.

При разработке интерьера вагона учитывались основные пожелания пассажиров: персональное пространство и приватность для отдыха, высокая техническая оснащенность и безбарьерность. По проекту каждое место оборудовано плотными шторами, напоминающими жалюзи. Также присутствует индивидуальное освещение, розетки и USB-разъемы.

Пространство вагона выполнено в светлых тонах. Кроме того, в поезде появятся вендинговые автоматы, а в туалетах будут установлены душ, пеленальные столики, автоматические краны, бумажные полотенца и фен для рук, а также дозаторы мыла.

«Основная идея при разработке новых модульных вагонов — это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», — отметили в пресс-службе. Реновация планируется с 2019 года.

В начале октября глава РЖД Олег Белозеров анонсировал новые пассажирские вагоны, которые придут на смену плацкартному типу. Он подтвердил, что рассматривается вариант создания мест капсульного типа, предполагающих индивидуальное пространство для пассажиров, а также пространство-трансформер.

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