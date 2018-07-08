Пассажирам позволили путешествовать без паспортов

Воскресенье, 08 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пассажирам позволили путешествовать без паспортов

В Австралии начали использовать новый способ прохождения контроля в аэропорту, который позволит в будущем избавиться от загранпаспортов.

Пассажиры некоторых международных рейсов авиакомпании Qantas смогут принять участие в пробной версии программы facial recognition system («система распознавания лиц») в международном аэропорту Сиднея с 5 июля. Новая биометрическая технология позволяет проходить некоторые пункты контроля без паспорта и посадочного талона, автоматически сканируя лица путешественников.

CEO аэропорта Сидней Джефф Калберт рассказал, что это нововведение сделает процедуры досмотра проще и быстрее.

«В будущем нам больше не придется жонглировать паспортами и сумками при регистрации или копаться в карманах и смартфонах, чтобы показать посадочный талон», - уточнил он.

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