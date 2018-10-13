Пассажирам разрешили проносить марихуану в самолет

Согласно новым правилам, любой пассажир может везти в багаже до 30 граммов конопли. Однако такие нововведения будут работать только на внутренних рейсах.

Сотрудники канадской транспортной службы предупредили путешественников, что им нельзя брать с собой каннабис на международные авиарейсы, даже если самолет следует в страну, где этот наркотик также легализован.

Вдобавок отмечается, что курить каннабис на борту самолета все еще запрещено, несмотря на то, что его можно проносить в салон.