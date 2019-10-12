Пассажирам SWISS предложат блюда швейцарского «шефа года»

Сильвио Германн был назван «шефом года» по версии гида «100 лучших отелей в Швейцарии».

Для пассажиров первого класса шеф-повар предлагает трюфельный мусс в яйце с луком-пореем и сыром Белпер Кнолле. Основное блюдо включает на выбор колбаску из мяса дичи, жареное филе черной трески с морепродуктами или телятину под соусом с луком-шалотом и кишем со сметаной и луком-пореем. На десерт – тарт с облепиховым желе и сметаной, пишет euromag.ru.

В бизнес-классе можно попробовать сашими из лосося с кремом и укропом, а также мусс из копченой рыбы. В качестве основного блюда – жареное филе трески с морепродуктами, тушеная телятина под соусом из овощей или курица в остром маринаде. На десерт – шоколад со сливовым муссом и бриошь с заварным кремом. Меню сопровождается рекомендациями местного сыра и вина.