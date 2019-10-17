Пассажирка показала «по-настоящему жалкую» еду в самолете

Об этом сообщает Mirror.

Кэролин Сондерс (Carolyn Saunders) опубликовала в Twitter фотографию вегетарианского блюда. «British Airways, так выглядит вегетарианская еда, которую вы посчитали возможным подать в длительном рейсе YVR-LHR. Кто-нибудь съел бы это? Обычный тофу с простым рисом и кукурузным початком из консервной банки», — подписала она снимок.

Девушка добавила, что бортпроводница нашла ей другую еду. Она также отметила, что вегетарианцы часто сталкиваются с отвратительной едой в самолетах. «Пожалуйста, скажите своим поставщикам, что мы не кролики. Нам нравится хорошая сытная еда!» — написала она.

Представитель British Airways ответил на твит, согласившись, что еда выглядела «немного печально». Работник авиакомпании заверил Сондерс, что ее замечание «было передано команде общественного питания». Он обратил внимание на то, что пассажирка могла заранее заказать одно из 14 специальных блюд, включая вегетарианское, веганское, безглютеновое, кошерное и низкокалорийное.