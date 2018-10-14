Пассажирка пронесла лесного зверя в самолет и вызвала переполох

При регистрации на рейс в аэропорту Орландо женщина упомянула, что возьмет с собой животное, однако не уточнила, что это будет именно белка. Как только она зашла в самолет со зверьком, сотрудники авиакомпании попросили ее покинуть борт, но она отказалась.

Тогда бортпроводникам пришлось вызвать полицейских. «Когда она не согласилась выходить, мы вызвали полицию Орландо. Они эвакуировали всех пассажиров, чтобы разобраться с нарушительницей, и в итоге им удалось вывести ее из самолета», — пояснил представитель авиакомпании.

В терминале женщину встретила разъяренная толпа пассажиров, которые злились из-за отложенного рейса. На их недовольства девушка просто показала средний палец и крикнула «Заткнись!» одному из возмущавшихся попутчиков.

В США пассажирам позволяется проносить некоторых животных на борт в качестве эмоциональной поддержки, однако такие правила распространяются не на всех зверей. «Мы не разрешаем путешественникам брать с собой экзотических животных, включая грызунов, рептилий, кроликов, ежей, насекомых, сумчатых летяг, а также грязных и плохо пахнущих зверей», — уточняется на сайте Frontier Airlines.