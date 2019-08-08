Пассажирка самолета вшила почти килограмм кокаина в ногу

Четверг, 08 Август 2019 Мир Мир

Пассажирка самолета вшила почти килограмм кокаина в ногу

42-летняя парикмахерша была арестована в аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии города Богота за то, что пыталась провести вшитый в ногу жидкий кокаин.

Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка прилетела из города Кали и ждала стыковочный рейс в Мадрид. Полицейских смутило, что она ходила медленно и прихрамывала. Обычная проверка в филиале полицейского управления в аэропорту показала, что у женщины в левой ноге между мышцами и кожей был вшит мешочек с 780 граммами жидкого кокаина.

Женщина призналась, что наркокартель нанял ее для перевозки наркотиков в Испанию. Задержанную доставили в больницу, где под надзором полиции провели ей операцию по удалению наркотиков. По словам врача, женщина сама наложила себе на рану швы, которые могли разойтись из-за разницы в давлении в самолете.

«Что необычно, так это новый ужасный метод введения наркотика в организм этих людей, чтобы вывезти его из страны и таким образом обмануть полицию», — приводит издание слова лейтенанта Уилсона Сильвы, начальника полиции международного аэропорта Эль-Дорадо.

Уличная стоимость такой партии наркотиков составляет 36,7 тысячи долларов. По словам колумбийской полиции, наркокурьеры могут зарабатывать от 1,4 до 3 тысяч долларов за рейс.

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