Пассажиров могут начать взвешивать перед рейсами
Британская компания Fuel Matrix предложила взвешивать пассажиров перед рейсами и передавать данные авиакомпании.
Информация о весе пассажиров будет конфиденциально передана авиакомпании. ФотоТак перевозчики смогут точнее рассчитать нужное количество топлива.и уменьшить вредные выбросы в атмосферу.
Сейчас используются усредненные показатели, однако, вероятно, топливо почти всегда заливают с запасом.
Взвешивание будет происходить с согласия пассажира, пишет euromag.ru.