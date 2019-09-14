Пассажиров могут начать взвешивать перед рейсами

Суббота, 14 Сентябрь 2019 Мир Мир

Пассажиров могут начать взвешивать перед рейсами

Британская компания Fuel Matrix предложила взвешивать пассажиров перед рейсами и передавать данные авиакомпании.

Информация о весе пассажиров будет конфиденциально передана авиакомпании. ФотоТак перевозчики смогут точнее рассчитать нужное количество топлива.и уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Сейчас используются усредненные показатели, однако, вероятно, топливо почти всегда заливают с запасом.

Взвешивание будет происходить с согласия пассажира, пишет euromag.ru.

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