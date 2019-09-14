Пассажиров могут начать взвешивать перед рейсами

Информация о весе пассажиров будет конфиденциально передана авиакомпании. ФотоТак перевозчики смогут точнее рассчитать нужное количество топлива.и уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Сейчас используются усредненные показатели, однако, вероятно, топливо почти всегда заливают с запасом.

Взвешивание будет происходить с согласия пассажира, пишет euromag.ru.