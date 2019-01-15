Пассажиров случайно покатали в бизнес-классе по цене эконома

Из-за неполадок на сайте авиакомпании билеты стоимостью 16 тысяч долларов из Лиссабона в Гонконг и обратно с пересадкой в Лондоне продавались по цене 1512 долларов.

Представители перевозчика заявили, что выясняют причины возникновения неполадок. Они не будут аннулировать билеты, приобретенные по низкой цене. «Пассажиры, которые успели забронировать эти авиабилеты, могут воспользоваться услугами нашего премиального класса», — говорится в официальном заявлении Cathay Pacific.

Как отмечает издание, это не первый раз, когда компания допускает подобную ошибку. Несколько недель назад на сайте уже возникал сбой, и путешественники смогли приобрести билеты из Вьетнама в США по цене 675 долларов вместо 16 тысяч долларов. В этом случае авиакомпания также признала свою ошибку и не стала аннулировать билеты.