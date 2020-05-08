Пассажирский лайнер насмерть сбил человека на посадочной полосе

Об этом сообщает New York Pоst.

Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас. По словам командира воздушного судна, при посадке в аэропорту он заметил постороннего человека на взлетно-посадочной полосе (ВПП), а позже сотрудник наземной службы нашел там его тело.

Представитель аэропорта Брайс Дьюби (Bryce Dubee) заявил, что неизвестный мужчина не мог находиться на работающей ВПП. Власти работают над тем, чтобы выяснить подробности происшествия.