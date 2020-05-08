Пассажирский лайнер насмерть сбил человека на посадочной полосе

Пятница, 08 Май 2020 Мир Мир

Пассажирский лайнер насмерть сбил человека на посадочной полосе

Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines сбил человека, будучи за штурвалом самолета Boeing 737.

Об этом сообщает New York Pоst.

Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас. По словам командира воздушного судна, при посадке в аэропорту он заметил постороннего человека на взлетно-посадочной полосе (ВПП), а позже сотрудник наземной службы нашел там его тело.

Представитель аэропорта Брайс Дьюби (Bryce Dubee) заявил, что неизвестный мужчина не мог находиться на работающей ВПП. Власти работают над тем, чтобы выяснить подробности происшествия.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)