Пассажирский самолет из-за ветра превысил скорость звука

Во время полета над Пенсильванией пассажирский авиалайнер разогнался до 1285 километров в час. Как сообщает Popular Mechanics, достичь этого значения самолету, совершавшему рейс из Лос-Анджелеса в Лондон, помог сильный ветер.

Отметим, что скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 километров в час. Крейсерская скорость же Boeing 787–9 Dreamliner составляет 902 километра в час, пишет ntv.ru.