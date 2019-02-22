Пассажирский самолет из-за ветра превысил скорость звука

Пятница, 22 Февраль 2019 Мир Мир

Пассажирский самолет из-за ветра превысил скорость звука

Boeing 787–9 Dreamliner британской компании Virgin Flight превысил скорость звука.

Во время полета над Пенсильванией пассажирский авиалайнер разогнался до 1285 километров в час. Как сообщает Popular Mechanics, достичь этого значения самолету, совершавшему рейс из Лос-Анджелеса в Лондон, помог сильный ветер.

Отметим, что скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 километров в час. Крейсерская скорость же Boeing 787–9 Dreamliner составляет 902 километра в час, пишет ntv.ru.

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