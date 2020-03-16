Пассажирский самолет совершил самый долгий в истории перелет из-за коронавируса

Об этом пишет The National.

Воздушное судно Boeing 787-9 Dreamliner вылетело в 02:45 по местному времени в воскресенье, 15 марта, из Папеэте во Французской Полинезии и в 05:59 в понедельник, 16 марта, без транзитных остановок приземлилось в Париже. Экипаж преодолел маршрут длиной 15 715 километров за 16,5 часа. При этом скорость движения самолета была выше из-за попутного ветра.

Ранее лайнер делал промежуточную посадку в Лос-Анджелесе, однако в настоящее время власти США закрыли свое воздушное пространство для бортов из стран Европы из-за угрозы распространения инфекции.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечилось более 77,2 тысячи человек. В Китае заболело больше 81 тысячи человек.

Самый долгий в истории экспериментальный беспосадочный авиарейс был осуществлен лайнером Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines в ноябре прошлого года. Судно вылетело из Лондона в Сидней и пробыло в воздухе 19 часов 19 минут. Маршрут самолета проходил над 11 странами, включая Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию, Россию, Казахстан, Китай, Филиппины и Индонезию.