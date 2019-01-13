Пассажиры самолета несколько часов просидели с трупом в салоне

Следовавший из Гонконга в Окленд лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту австралийского города Кэрнс после того, как на борту скончался один из пассажиров.

Самолет приземлился, но в аэропорту оказалось недостаточно сотрудников, чтобы соединить лайнер с терминалом специальным «рукавом». В итоге медики воспользовались лестницей, чтобы попасть в самолет. Она оказалась слишком короткой, так что врачам пришлось подставлять под нее свои сумки с медицинскими инструментами. Вся процедура заняла около двух часов.

В результате врачам все же удалось вытащить тело, а самолет продолжил полет в Окленд и приземлился в аэропорту назначения с задержкой в два часа.