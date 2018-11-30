Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси
Самолет авиакомпании VietJet Air совершил жесткую посадку во Вьетнаме после поломки переднего шасси.
В результате происшествия несколько человек получили травмы. Об этом сообщает AsiaOne.
Инцидент произошел вечером в четверг, 29 ноября, когда Airbus A321 совершал перелет из южного Хошимина в город Буонматхуот центральной провинции Даклак. По данным Управления гражданской авиации, при посадке у авиалайнера, перевозившего 207 пассажиров, возникли серьезные проблемы с двумя передними колесами.
Пилотам удалось посадить самолет, и члены экипажа эвакуировали всех пассажиров по надувным трапам. В результате жесткой посадки шесть человек получили травмы и были немедленно доставлены в больницу.