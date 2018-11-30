Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Мир Мир

Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси

Самолет авиакомпании VietJet Air совершил жесткую посадку во Вьетнаме после поломки переднего шасси.

В результате происшествия несколько человек получили травмы. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел вечером в четверг, 29 ноября, когда Airbus A321 совершал перелет из южного Хошимина в город Буонматхуот центральной провинции Даклак. По данным Управления гражданской авиации, при посадке у авиалайнера, перевозившего 207 пассажиров, возникли серьезные проблемы с двумя передними колесами.

Пилотам удалось посадить самолет, и члены экипажа эвакуировали всех пассажиров по надувным трапам. В результате жесткой посадки шесть человек получили травмы и были немедленно доставлены в больницу.

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