Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси

В результате происшествия несколько человек получили травмы. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел вечером в четверг, 29 ноября, когда Airbus A321 совершал перелет из южного Хошимина в город Буонматхуот центральной провинции Даклак. По данным Управления гражданской авиации, при посадке у авиалайнера, перевозившего 207 пассажиров, возникли серьезные проблемы с двумя передними колесами.

Пилотам удалось посадить самолет, и члены экипажа эвакуировали всех пассажиров по надувным трапам. В результате жесткой посадки шесть человек получили травмы и были немедленно доставлены в больницу.