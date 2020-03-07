Пчелы оставили 45 килограммов меда внутри дома

Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

По словам Рича Перри (Rich Perry) из компании Virginia Wildlife Management and Control, занимавшейся удалением насекомых, домовладелец обратился к нему с жалобой на вылетающих из вентиляции пчел. Их не заметили раньше, потому что в квартире не было жильцов.

Дезинсекторы выяснили, что в потолке над гостиной скрывались тысячи итальянских пчел. «Мы проделали в потолке дыру диаметром 1,8 метра, а потом расширяли и расширяли ее, но улей все не кончался», — рассказывает Перри.

По его оценке, пчелы поселились в квартире не меньше двух лет назад. Улей длиной 2,5 метра, который они построили, частично пустовал, однако в прошлом там могли проживать от 100 до 150 тысяч насекомых. В сотах оставалось до 45 килограммов меда.