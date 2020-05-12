Печенье с предсказанием принесло мужчине богатство

Об этом сообщает сайт UPI.

Клод Гезодж (Claude Guezodje) купил лотерейный билет в магазине на автомобильной заправке и вписал в него числа, которые пять лет назад нашел в печенье с предсказаниями и с тех пор использовал каждый раз при игре в лотерею. Оставшиеся поля билета он заполнил случайными числами, которые ему нравились.

В результате выбор Гезоджа совпал с числами на всех пяти выпавших во время розыгрыша белых шарах, и мужчина стал обладателем приза в два миллиона долларов (147,9 миллиона рублей).

Он планирует потратить выигрыш на оплату долга за автомобиль, покупку небольшого дома и помощь семье.