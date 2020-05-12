Печенье с предсказанием принесло мужчине богатство

Вторник, 12 Май 2020 Мир Мир

Печенье с предсказанием принесло мужчине богатство

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, пять лет использовал в лотерейных билетах числа из китайского печенья с предсказаниями и сорвал джекпот.

Об этом сообщает сайт UPI.

Клод Гезодж (Claude Guezodje) купил лотерейный билет в магазине на автомобильной заправке и вписал в него числа, которые пять лет назад нашел в печенье с предсказаниями и с тех пор использовал каждый раз при игре в лотерею. Оставшиеся поля билета он заполнил случайными числами, которые ему нравились.

В результате выбор Гезоджа совпал с числами на всех пяти выпавших во время розыгрыша белых шарах, и мужчина стал обладателем приза в два миллиона долларов (147,9 миллиона рублей).

Он планирует потратить выигрыш на оплату долга за автомобиль, покупку небольшого дома и помощь семье.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)