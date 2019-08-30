Педофила отпустили из тюрьмы из-за трудного детства

Об этом сообщает The Sun.

Суд в Престоне постановил, что 19-летний Кайл Свит (Kyle Sweet) будет отбывать наказание в виде общественных работ. При этом молодого человека занесли в реестр сексуальных преступников, ему также на пять лет запретили общаться с несовершеннолетними. В случае нарушения ограничений он вернется в тюрьму.

Как пояснил судья Эндрю Вулман (Andrew Woolman), принимая решение, он пытался выбрать лучший вариант как для осужденного, так и для общества. Он указал, что у Свита «были трудные времена в подростковом возрасте». Кроме того, шесть месяцев тюрьмы показали, что молодой человек «был уязвим»: другие преступники требовали от него сексуальных утех, а охранники не могли полностью его защитить.

Свит с 2017 по 2019 год в общей сложности вел эротические переписки с четырьмя девочками, которым было 13 и 14 лет. Полиция обратила на него внимание в декабре 2018-го после обращения матери одной из девочек: она узнала, что дочь отправляет молодому человеку фотографии порнографического характера.

После первого ареста британцу не стали предъявлять обвинения, поскольку он лично не просил отправлять ему подобные снимки. Однако в то время, пока стражи порядка изучали его переписки, он начал общаться с новыми юными жертвами. В чатах Свит отправлял девочкам фотографии своего пениса, а также различные видео.