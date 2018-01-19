Пеле дошел до истощения

Пятница, 19 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пеле дошел до истощения

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма.

Об этом сообщает Ассоциация футбольных журналистов (FWA).

19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание. После госпитализации 77-летний Пеле прошел ряд тестов, которые показали, что его жизни ничто не угрожает.

За последние несколько лет Пеле несколько раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре.

Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он до сих пор остается единственным игроком, который три раза побеждал на чемпионате мира по футболу.

Последние новости

    • Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

      Португалец Мариу Сентену будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой.

      Подробнее

    • Португалия: поезда в метро - с новой скоростью?

      Амбициозные планы представил Лиссабонский метрополитен.

      Подробнее

    • Испанка нашла 9 тысяч евро в пироге

      Жительница Роперуэлос-дель-Парамо нашла в купленном пироге чек на 9 тысяч евро.

      Подробнее

    • Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

      С каждым годом в мире увеличивается число киберпреступлений, и Испания не остается в стороне от этой тенденции.

      Подробнее

    • Умерла старейшая олимпийская медалистка

      Итальянка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет.

      Подробнее

    • Итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung

      Антимонопольная служба Италии начала две отдельных проверки в отношении Apple и Samsung.

      Подробнее

    • Пеле дошел до истощения

      Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма.

      Подробнее

    • Найден источник долголетия у людей

      Группа ученых выяснила, что накопление мутаций в специфическом белке p62, связанном с защитой от стресса, способствовало более высокой продолжительности жизни у людей, чем у других животных.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!