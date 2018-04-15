Пеле откажется от чемпионата мира-2018 в России
Проблемы со здоровьем не позволят бывшему нападающему сборной Бразилии по футболу Пеле посетить матчи чемпионата мира-2018, который этим летом пройдет в России.
Отмечается, что 77-летний ветеран футбола недавно получил травму спины. Это не позволило ему посетить презентацию кубка Лиги Кариока, послом которой он является.
В 2016 году бразилец не смог принять участие в открытии Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Пеле отказался зажигать олимпийский огонь, сославшись на проблемы со здоровьем.
В 2012 году Пеле потребовалось хирургическое вмешательство, для решения проблем с остеохондрозом. Однако операция только дала осложнения.
Пеле - трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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