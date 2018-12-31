Пенсионер отправился через океан в бочке

71-летний спортсмен-экстремал начал свой путь в среду, 26 декабря, на судне без весел и двигателя от канарского острова Эль-Йерро. Мужчина взял с собой в дорогу вино и фуа-гра для празднования Нового года. «Я замечательно провожу время в судне, которое благополучно двигается со скоростью 2-3 километра в час. До воскресенья обещают хороший ветер, — сказал француз.

Судно, которое сам Равен называет бочкой, три метра в длину и почти два метра в диаметре выполнено из влагостойкой фанеры. Внутри капсулы находится спальная зона, небольшая кухня и отсек для хранения вещей. В пол встроен иллюминатор для наблюдения за рыбами.

Бывший военный парашютист надеется, что течение естественным образом доставит его на Карибские острова к марту 2019 года. Для путешествия пенсионер собрал 60 тысяч евро с помощью краудфандинга.