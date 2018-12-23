Пенсионер перепутал номера в лотерее и сорвал куш

Воскресенье, 23 Декабрь 2018 Мир Мир

Пенсионер перепутал номера в лотерее и сорвал куш

Житель штата Мэриленд впервые за 20 лет сыграл в лотерею с непривычными номерами и сорвал куш.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Мужчина играл в одну и ту же лотерею много лет, используя числа 2-4-7-12-31. Однако, когда 70-летний американец последний раз заполнял билет, он случайно вписал 11 вместо 12. Эта ошибка принесла ему 50 015 долларов (3,4 миллиона рублей). Американец признался, что числа 2 и 7 связаны с его датой рождения, 4 — с годовщиной свадьбы, а происхождение чисел 12 и 31 он не помнит.

Американец приобрел билет в продуктовом магазине неподалеку от дома. «Я спускаюсь сюда за кофе каждый день с тех пор, как вышел на пенсию», — рассказал он.

Вместе с женой они решили потратить часть суммы на ремонт, а оставшиеся деньги распределить между тремя внуками.

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