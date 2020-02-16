Пенсионер слишком громко слушал классическую музыку и попал в тюрьму

Воскресенье, 16 Февраль 2020 Мир Мир

Пенсионер слишком громко слушал классическую музыку и попал в тюрьму

Пенсионер из английского города Ливерпуль попал в тюрьму за слишком громкое прослушивание классической музыки.

Об этом сообщает портал Happymag.

82-летний Ян Джордж Трейнер (Ian George Trainer) много лет слушал радио Classic FM на полной мощности. Шум беспокоил его соседа Томаса Майкла Томпсона (Thomas Michael Thompson). Тот пожаловался на Трейнера в полицию.

На суде пенсионер объяснил, что из-за лекарств от простуды у него появилось раздражение в ушах, когда он слушал музыку в наушниках. Тогда он решил включать классическую музыку через домашние колонки. «Я слушаю музыку на той громкости, которая мне нравится», — подчеркнул он.

Судья приговорил Трейнера к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 722 фунта стерлингов (59,6 тысячи рублей). Ему запретили включать музыку на громкости выше 65 децибел.

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