Пенсионер трижды сорвал крупный куш в лотерее

Среда, 27 Февраль 2019 Мир Мир

Пенсионер трижды сорвал крупный куш в лотерее

Лотерея «Кено» в третий раз принесла крупный выигрыш жителю американского города Уитон, штат Мэриленд. 

В воскресенье, 24 февраля, 69-летний Джордж Бейкер-младший (George Baker Jr.) зашел в продовольственный магазин и вспомнил, что накануне заполнял лотерейный билет. Он выяснил выпавшие числа и обнаружил, что выиграл 10 002 доллара.

Пенсионер утверждает, что в прошлом дважды выигрывал в «Кено» более 10 тысяч долларов. Третий крупный выигрыш казался ему маловероятным. «Я был шокирован и удивлен, поэтому три раза перепроверил для уверенности», — отметил он.

Бейкер намерен сводить семью в ресторан и отметить победу, а потом поделить выигрыш с женой и дочерью.

Кено — древняя азартная игра, в которой по очереди достают случайные шары с номерами, а игроки пытаются их угадать. Она была изобретена в Китае и попала на Запад во второй половине XIX века. В первоначальном варианте вместо чисел использовались первые 80 иероглифов «Тысячесловия». По легенде, выручка от проведения кено шла на строительство Великой китайской стены.

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