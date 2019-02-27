Пенсионер трижды сорвал крупный куш в лотерее

В воскресенье, 24 февраля, 69-летний Джордж Бейкер-младший (George Baker Jr.) зашел в продовольственный магазин и вспомнил, что накануне заполнял лотерейный билет. Он выяснил выпавшие числа и обнаружил, что выиграл 10 002 доллара.

Пенсионер утверждает, что в прошлом дважды выигрывал в «Кено» более 10 тысяч долларов. Третий крупный выигрыш казался ему маловероятным. «Я был шокирован и удивлен, поэтому три раза перепроверил для уверенности», — отметил он.

Бейкер намерен сводить семью в ресторан и отметить победу, а потом поделить выигрыш с женой и дочерью.

Кено — древняя азартная игра, в которой по очереди достают случайные шары с номерами, а игроки пытаются их угадать. Она была изобретена в Китае и попала на Запад во второй половине XIX века. В первоначальном варианте вместо чисел использовались первые 80 иероглифов «Тысячесловия». По легенде, выручка от проведения кено шла на строительство Великой китайской стены.