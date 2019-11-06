Пенсионер заблудился в торговом центре и погиб от жажды

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в начале 2017 года, когда 71-летний Бернард Гор (Bernard Gore) и его жена гостили у дочери в Сиднее. Мужчина гулял по торговому центру в ожидании родственников, которые собирались прийти позднее. На четвертом этаже его заинтересовал пожарный выход. Он прошел через него и обнаружил, что не может вернуться из-за захлопнувшейся двери.

Единственный выход с пожарной лестницы, на которой очутился Гор, располагался на первом этаже. Чтобы добраться до него, требовалось спуститься на четыре этажа и преодолеть коридор. Гор страдал легкой формой старческой деменции, поэтому не смог отыскать верный путь. Эксперты полагают, что без воды он мог прожить взаперти не дольше трех дней. Его тело обнаружили на пожарной лестнице спустя три недели.

Вскоре после исчезновения Гора его жена и дочь подняли тревогу. Полицейские осмотрели торговый центр лишь через три дня и ничего не нашли. Они не заглядывали в служебные помещения, не проверяли пожарные лестницы и не изучали записи камер видеонаблюдения, одна из которых сняла, как Гор открывает противопожарную дверь.