Пенсионерка подарила мужу почку на День влюбленных

В 2005 году у Дэвида Сантамарии (David Santamaria) диагностировали редкую болезнь - IgA-нефрит. В марте прошлого года врачи предупредили мужчину, что его почечная недостаточность достигла той стадии, при которой необходима либо трансплантация почки, либо диализ.

Помочь вызвалась его супруга Морин (Maureen), прожившая с ним 40 лет. После анализов, на которые потребовалось девять месяцев, операцию одобрили. Во вторник, 13 февраля, у нее извлекли одну из почек и через 20 минут пересадили Дэвиду.

Австралиец признался журналистам, что затрудняется с выбором ответного подарка. Он надеется после выздоровления отправиться с женой за границу. «Она всегда хотела посмотреть на Канадские Скалистые горы. Теперь это вариант», - сказал мужчина.