Пенсионерка сняла переполненный туристами самолет во время пандемии

Среда, 13 Май 2020 Мир Мир

Пенсионерка сняла переполненный туристами самолет во время пандемии

Пенсионерка из штата Нью-Джерси, летевшая из Сан-Хуана в Хьюстон авиакомпанией United Airlines, пришла в ужас из-за переполненного туристами самолета во время пандемии коронавируса.

Она поделилась снимком и подробностями полета с изданием New York Post.

На фотографиях, сделанных 76-летней американкой Мэри Пирсон (Mary Pearson), запечатлен салон авиалайнера, в котором каждое кресло занято пассажирами. По заверениям пожилой путешественницы, сидевшая рядом с ней попутчица даже не надела маску во время полета.

«Это действительно страшно. Мне очень не хотелось сидеть в этом самолете, ведь мы с мужем уже не молоды, нам 76 и 83», — отметила пенсионерка.

После поездки она написала в авиакомпанию с просьбой прокомментировать произошедшее, однако не получила ответа. Как отмечает издание, на сайте перевозчика указано, что они не могут гарантировать соблюдения правил дистанцирования на фоне пандемии коронавируса из-за рекордно низкой прибыли.

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