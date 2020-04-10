Перчатку Майкла Джексона продали за 104 тысяч долларов

Пятница, 10 Апрель 2020 Мир Мир

Перчатку Майкла Джексона продали за 104 тысяч долларов

Белую перчатку американского поп-певца Майкла Джексона продали на аукционе в Техасе по цене более 104 тысяч долларов.

Об этом сообщает газета The Sun.

Журналисты отмечают, что именно эта расшитая стразами перчатка была на артисте в его первом сольном концертном туре Bad Tour, который продолжался с сентября 1987 года по январь 1989 года. В дальнейшем аксессуар стал одним из фирменных атрибутов стиля Джексона.

Помимо перчатки лот включал в себя письмо, подтверждающее, что она была изначально передана в дар ЮНИСЕФ в 1998 году, а также конверт основанной певцом компании MJJ Productions.

Личность покупателя перчатки не раскрывается.

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