Перечислены продукты для борьбы с раком желудка

Понедельник, 06 Январь 2020 Мир Мир

Перечислены продукты для борьбы с раком желудка

Диетолог Елена Соломатина назвала специи, которые позволяют бороться с раком желудка и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, некоторые продукты могут не только положительно повлиять на общее состояние организма, но и стать профилактикой рака желудка и других онкозаболеваний: «некоторые специи способны облегчить состояние пациента и ускорить выздоровление».

К числу таких специй диетолог отнесла имбирь, который «издавна используется в народной медицине» и «поможет при лечении рака желудка». Розмарин, по мнению Соломатиной, «является превосходным источником антиоксидантов», а его аромат повышает аппетит. Кроме того, если его употреблять с черным чаем, то это может успокоить желудок. Куркума также обладает «антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», поэтому она может защитить от рака.

В остром красном перце чили содержится капсаицин, способный облегчить боль, однако он может вызвать ожоги, поэтому принимать его стоит осторожно. Чеснок обладает большим количеством серы, аргинина, олигосахаридов, флавоноидов и селена, а его увеличенное количество так же защищает от онкологических заболеваний.

При расстройствах желудка, спазмах и диарее помогает перечная мята: «Она расслабляет брюшные мышцы и улучшает отток желчи, что позволяет пище проходить через желудок быстрее». Употреблять ее рекомендуют в виде чая. В заключении Соломатина рассказала о пользе ромашки: она успокаивает и налаживает сон, а чай из ромашки снимает спазмы желудка.

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