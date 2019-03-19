Перепутанные в роддоме девочки выросли в чужих семьях

Вторник, 19 Март 2019 Мир Мир

Перепутанные в роддоме девочки выросли в чужих семьях

Пожилая американка узнала, что из-за больничной ошибки воспитывалась в чужой семье и никогда не видела собственных родителей.

По просьбе родственников, которые увлекаются генеалогией, 77-летняя Сандра Бароник-Пайн (Sandra Baronick Pyne) из города Дюбуа в штате Пенсильвания прошла тест ДНК на сервисе Ancestry.com. Из результатов следовало, что ее родители были выходцами из Италии. Женщина решила, что произошла какая-то ошибка, потому что ее отец и мать были словаками.

Тем же сервисом воспользовалась другая жительница Пенсильвании — Дебра Монако-Заффуто (Debra Monaco Zaffuto). Она выросла в итальянской семье, которая жила в городе Брокуэй в 20 километрах от Дюбуа. Тест ДНК показал, что у нее есть незнакомая родная сестра — Сандра Бароник-Пайн. Хотя у них совпадали и отец, и мать, Монако-Заффуто никогда о ней не слышала.

Как выяснилось, Бароник-Пайн появилась на свет в тот же день и в той же больнице, где родилась другая сестра Монако-Заффуто — Сандра Монако-Смит. В отличие от родителей, брата и сестры, у Сандры были светлые волосы и голубые глаза. В детстве ее непохожесть на родственников не раз становилась поводом для насмешек и обидных комментариев.

Тест ДНК подтвердил генетическую связь между Сандрой Монако-Смит и семьей Сандры Бароник-Пайн. По всей видимости, новорожденных девочек случайно перепутали в больнице. Теперь Бароник-Пайн пытается наладить отношения с новой родней. «Возможно, мы не были сестрами всю жизнь, но будем ими до самой смерти», — говорит она.

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