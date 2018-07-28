Переводчик Google предсказал конец света

Суббота, 28 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Переводчик Google предсказал конец света

Пользователи Reddit заметили, что Google-переводчик выдает предзнаменования конца света, если попросить его перевести простые слова с редкого языка на английский.

К примеру, если 19 раз ввести в поле для перевода слово dog и попросить перевести его с маори, то сервис выдает следующий текст: «На часах Судного дня без трех минут двенадцать. Люди и драматические события, во времена которых мы живем, указывают на то, что мы приближаемся к концу света и возвращению Иисуса». Аналогичный перевод получается, если переводить слово dog с маори на русский язык.

Странности наблюдаются, если 25 раз подряд ввести в поле сервиса сочетание букв ag. «Поскольку имя Господа было написано на иврите, оно было написано на языке еврейской нации», — дает трактовку переводчик Google.

Пользователи вошли в азарт и начали искать смыслы с помощью программы в других абсурдных сочетаниях. Кое-кто попытался узнать имя Google-переводчика, разбив предложения пробелами через каждые две буквы (wh at is yo ur na me ro bo tm an). «В конце дня вы сможете встретиться со мной», — отвечает переводчик с сомалийского на английский.

В Twitter люди обвиняли в странных переводах призраков и демонов, отмечает издание Motherboard. Однако пользователи Reddit, увлекающиеся Google-переводами, считают, что некоторые варианты перевода могут быть взяты из электронных писем или личных сообщений, которые собирает поисковая система. Кроме того, любой посетитель сайта translate.google.com может самостоятельно предлагать варианты перевода, нажав на кнопку «Предложить исправление».

В мае по этим же причинам в Google-переводчике появилось оскорбление приверженцев теории плоской земли.

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