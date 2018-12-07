Первое беспилотное такси

омпания Waymo, вышедшая из проекта беспилотных автомобилей Google, объявила о запуске в штате Аризона коммерческого сервиса такси с беспилотными машинами. Сообщение об этом появилось в блоге Waymo.

Коммерческий сервис, получивший название Waymo One, стал развитием запущенного в апреле прошлого года бесплатного тестирования беспилотных такси Waymo. Как пишет N+1, сервис Waymo One работает аналогично обычному такси – пользователь может выбрать точку посадки и пункт назначения, пишет auto.newsru.com.

Пока что воспользоваться Waymo One могут лишь несколько сотен человек, участвовавших в тестировании сервиса ранее, но в перспективе совершить поездку в беспилотном такси сможет любой житель города Финикс и его окрестностей. Также стоит отметить, что на первом этапе работы сервиса за рулем машин Waymo будут находиться инженеры, которые смогут перехватить управление, если сочтут это необходимым.

Пассажиры беспилотных такси Waymo смогут видеть основную информацию о поездке на экранах в салоне, а также смогут задавать интересующие их вопросы службе поддержки компании. Всего в одном такси Waymo смогут ездить три взрослых пассажира и один ребенок.

Напомним, в конце октября власти штата Калифорния выдали компании Waymo первое в штате разрешение на испытания беспилотных автомобилей без человека за рулем на дорогах общего пользования. Год назад компания приступила к испытаниям машин без человека за рулем в Аризоне.

По условиям разрешения, полученного в Калифорнии, Waymo сможет проводить испытания своих беспилотных машин без водителей за рулем в ограниченной зоне вокруг штаб-квартиры компании в Кремниевой долине. Указанная зона охватывает территорию нескольких городов в округе Санта-Клара, а тестировать машины Waymo сможет как днем, так и ночью на дорогах с разрешенной скоростью до 65 миль/час (105 км/ч).

В начале мая этого года беспилотный автомобиль Waymo попал в серьезное ДТП в Аризоне. Инцидент произошел в городе Чандлер, пригороде Финикса, где в минивэн Waymo врезался автомобиль Honda, выехавший на полосу встречного движения. Полиция признала, что авария произошла по вине водителя японской машины, который пытался избежать столкновения с другим транспортным средством, но потерял управление и ударил беспилотник.