Первые китайские Tesla добрались до покупателей

Ранее у Tesla не было фабрик за пределами США.

В честь такого события автопроизводитель организовал торжественную церемонию доставки Model 3, выпущенных на фабрике в Шанхае. Клиентами стали сотрудники компании.

Ранее Tesla приходилось привозить в Китай автомобили, выпущенные в США. Теперь компания намерена серьезно снизить стоимость своей продукции и, соответственно, увеличить продажи. До субсидий для китайских покупателей Model 3 обойдется в 38 тысяч долларов. Это позволит ей конкурировать с местными производителями, например, с NIO и Xpeng Motors.

В ближайшее время объем производства на китайской фабрике Tesla — «Гигафабрика 3» — достигнет тысячи автомобилей в неделю. В год он должен будет находиться на уровне 150 тысяч единиц.

Для этого автопроизводитель привлек более миллиарда долларов финансирования от китайских кредиторов на строительство и развитие фабрики.

За право построить завод Tesla согласилась каждый год платить Китаю по 323 миллиона долларов налогов. Такое условие прописано в договоре. Ожидается, что компания выйдет в плюс в 2023 году, после чего начнет платить налог с прибыли. Если этого не случится, она вернет арендованную землю. Вместе с тем производитель электрокаров сумел добиться для себя уникальных условий — завод принадлежит полностью Tesla, а не совместно с китайским партнером, как было обязательно ранее.