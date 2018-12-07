Первые роды после пересадки матки, взятой у умершего донора

До сих пор родов удавалось достичь лишь при пересадке матки от живого донора. Новое медицинское достижение произошло в декабре 2017 года в Бразилии и было подробно описано 4 декабря в журнале The Lancet.

"Мать ребенка родилась без матки из-за редкого врожденного заболевания: синдрома Майер-Рокитанского - Кюстер-Хаузера (МРКХ), - поясняет издание. - Болезнь встречается у одной женщины из 4500. Чтобы стать матерью, у этой 32-летней бразильянки, состоящей в браке 5 лет, априори не было иного выбора, кроме усыновления? До тех пор, пока врачи университетской больницы в Сан-Паулу не предложили ей сделать пересадку матки. Донорская матка была получена от женщины, умершей от кровоизлияния в мозг. 45-летняя женщина, мать троих детей, также завещала науке свое сердце, печень и почки", - говорится в статье.

Пересадка была произведена в сентябре 2016 года в ходе операции, длившейся десять с половиной часов, говорится в публикации, пишет inopressa.ru.

15 декабря 2017 года после нормальной беременности (зачатие произошло с помощью ЭКО) пациентка с помощью кесарева сечения родила совершенно здоровую девочку весом в 2, 55 кг, отмечает издание. "Врачи воспользовались родами для извлечения пересаженной матки, во избежание возможного риска ее отторжения, поскольку матка предназначалась только для периода беременности. На тот момент, когда врачи опубликовали результаты исследования, мать и ребенок чувствовали себя хорошо", - пишет автор публикации.

"После первых родов, связанных с пересадкой матки, которые были осуществлены в 2013 году в Швеции, во всем мире было произведено 39 пересадок матки, что привело к рождению 11 детей. Однако до сих пор органы брались только от живого донора", - говорится в статье.

"Использование трансплантатов умерших доноров может значительно расширить доступ к этому виду лечения", - указал в своем коммюнике Дани Эйзенберг, который руководил операцией. "Количество лиц, желающих завещать свои органы после смерти, намного превышает число живых доноров, тем самым совокупность потенциальных доноров значительно расширяется", - добавил он.

Помимо женщин, страдающих синдромом МРКХ, такой процедурой могут также воспользоваться женщины, перенесшие удаление матки при лечении рака или эндометриоза, говорится в статье.