Первый безалкогольный бар открылся в Швейцарии

Бар Verbena – часть медицинского отеля Waldhotel Health & Medical Excellence, входящего в курортный комплекс Buergenstock Lake Luzern.

Гости бара могут попробовать авторские травяные чайные сборы, комбучу и безалкогольные коктейли. Барное меню включает раздел Classic Detoxifed с безалкогольными версиями коктейльной классики: CosNoPolitan, NoGroni и Verbena Mule, пишет euromag.ru.

«Для того, чтобы сохранить здоровье, нужно сбалансированное питание, адекватные физические упражнения и достаточный отдых. Отказ от алкоголя – залог улучшения качества жизни и сохранения здоровья», – рассказывает Верена Бринер, медицинский директор Waldhotel Medical Center.

Также в баре подают диетические блюда от шеф-повара Мартина Штайна.