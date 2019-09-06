Первый безалкогольный бар открылся в Швейцарии

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Мир Мир

Первый безалкогольный бар открылся в Швейцарии

В Швейцарии открылся бар, где подают только безалкогольные напитки.

Бар Verbena – часть медицинского отеля Waldhotel Health & Medical Excellence, входящего в курортный комплекс Buergenstock Lake Luzern.

Гости бара могут попробовать авторские травяные чайные сборы, комбучу и безалкогольные коктейли. Барное меню включает раздел Classic Detoxifed с безалкогольными версиями коктейльной классики: CosNoPolitan, NoGroni и Verbena Mule, пишет euromag.ru.

«Для того, чтобы сохранить здоровье, нужно сбалансированное питание, адекватные физические упражнения и достаточный отдых. Отказ от алкоголя – залог улучшения качества жизни и сохранения здоровья», – рассказывает Верена Бринер, медицинский директор Waldhotel Medical Center.

Также в баре подают диетические блюда от шеф-повара Мартина Штайна.

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