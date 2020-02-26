Первый француз скончался от коронавируса

В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, за сутки во Франции выявлены еще три случая заражения новым вирусом.

Всего на данный момент во Франции коронавирусом заражены 16 человек.

Ранее в феврале во Франции от коронавируса скончался 80-летний гражданин Китая, сообщает euromag.ru.