Первый француз скончался от коронавируса

Среда, 26 Февраль 2020 Мир Мир

Первый француз скончался от коронавируса

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом зафиксирован в Париже.

В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, за сутки во Франции выявлены еще три случая заражения новым вирусом.

Всего на данный момент во Франции коронавирусом заражены 16 человек.

Ранее в феврале во Франции от коронавируса скончался 80-летний гражданин Китая, сообщает euromag.ru.

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