Первый Hyatt откроется в Шотландии

Воскресенье, 09 Декабрь 2018 Мир Мир

Первый Hyatt откроется в Шотландии

Открытие отеля запланировано на 2021 год.

Сеть гостиниц Hyatt объявила о заключении соглашения об открытии первого представителя сети Hyatt в Шотландии – Hyatt Regency Edinburgh Marina. Открытие отеля на 187 номеров и 98 апартаментов запланировано на 2021 год.

«Мы очень рады, что первый отель Hyatt в Шотландии будет открыт в рамках перспективного проекта Edinburgh Marina, – сказал Гуидо Фредрих , региональный вице-президент по развитию Hyatt в Европе. – Это идеальная возможность для того, чтобы представить наш бренд в Шотландии».

Hyatt Regency Edinburgh Marina предложит своим гостям все удобства для комфортного пребывания и продуктивной работы, а благодаря стильному дизайну интерьеров, гости смогут почувствовать удобство и уют современного дома. В распоряжении гостей отеля фирменные рестораны и бары, многофункциональные удобные залы общей площадью более чем 3000 кв. метров для проведения мероприятий любого формата, а также просторный спа- и фитнес-центр с большим выбором восстановительных процедур и тренировок. Благодаря удобному расположению в непосредственной близости от центра города и впечатляющим видам из окон номеров, Hyatt Regency Edinburgh Marina станет идеальным местом, откуда стоит начать знакомство с исторической столицей Шотландии, пишет euromag.ru.

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