Первый в мире поезд на водородном топливе

Вторник, 18 Сентябрь 2018 Мир Мир

Первый в мире поезд на водородном топливе

В Германии начал курсировать первый в мире поезд на водородном топливе.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах, который разработала французская корпорация Alstom , запущен в Германии.
Он начал курсировать по Нижней Саксонии и соединил города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде, сообщает DeutscheWelle .
На крыше экспресса Coradia iLint установлены два резервуара с водородом и топливные элементы, которые преобразуют водород непосредственно в электрическую энергию с помощью двух электродвигателей. Вместо углекислого газа, сажи и мелкой пыли водородные двигатели выбрасывают только водяной пар.
Состав движется почти бесшумно, при этом он может развивать скорость до 140 км/ч. Одной заправки будет достаточно, чтобы преодолеть расстояние от 800 до 1000 км с одним баком.
Уже в ближайшие годы количество таких поездов увеличится. Ожидается, что к 2021 году Alstom поставит ещё 14 новых составов. Со временем правительство Германии намерено заменить все дизельные поезда.

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