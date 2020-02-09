Первый «Звёздный парк» открылся в Швейцарии

Деревня Оттенлейебад – Ottenleuebad – расположена на солнечном склоне долины в кантоне Берн. Главная особенность этих мест – большое количество небольших обсерваторий. Безлунными ночами Оттенлейебад и окрестности привлекают любителей считать звёзды, пишет euromag.ru.

Ночи всегда были очень темными, а с 30 августа 2019 года в этом регионе они стали ещё темнее. Именно в этот день мэр региона принял решение полностью отключать на ночь на улицах Оттенлейебада и без того весьма скромное фонарное освещение. С тех пор стало, если как говорят местные, темно, как в брюхе у коровы. Сегодня со всего мира в Оттенлейебад приезжают, чтобы полюбоваться красотой ночного неба и даже увидеть Млечный Путь.