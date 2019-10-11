Пес Гуччи спас хозяина от мучительной смерти

Пятница, 11 Октябрь 2019 Мир Мир

Пес Гуччи спас хозяина от мучительной смерти

В пригороде австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, померанский шпиц по кличке Гуччи спас хозяина от пожара.

Об этом сообщает новостной портал 9News.

Дом 58-летнего Джорджа Рутонски (George Rutonski) загорелся в понедельник, 7 октября, около 23:30 по местному времени. Австралиец проснулся от громкого лая его пса. На помощь подоспели соседи: они помогли мужчине выбраться из дома и отправили его в больницу.

Сосед Фред Саккер (Fred Sukker) подчеркнул, что собака вовремя разбудила Рутонски и спасла ему жизнь. «Не думаю, что он бы выжил без пса, — сказал он. — У них сгорело все». Пожарные потушили огонь, но большая часть здания и крыши разрушилась. Сгорел и мотоцикл марки Harley-Davidson, который Джордж не успел застраховать.

Рутонски объяснил, что тем вечером в его комнате горели свечи. Кроме того, мужчина любил курить в той части дома. Следователи полагают, что пожар начался по одной из этих причин.

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