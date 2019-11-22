Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь

Об этом сообщает Daily Star.

Стефани Херфель (Stephanie Herfel) призналась, что шесть лет назад ее собака по кличке Сьерра (Sierra) начала вести себя странно. Питомец часто подходил к хозяйке, обнюхивал ее живот и клал на него нос.

Сначала американка никак не реагировала на поведение собаки, однако несколько дней спустя она обнаружила, что Сьерра спряталась за шкаф, свернулась клубком и спрятала нос под хвост. «Ее маленькая мордочка была мокрой, а брови нахмурены», — рассказала Херфель.

Странное поведение пса, а также начавшиеся боли в животе заставили женщину обратиться за медицинской помощью. Врачи обнаружили у пациентки третью стадию рака яичников и начали незамедлительное лечение, которое привело к ремиссии.

Однако несколько месяцев спустя Херфель заметила, что Сьерра снова начала нюхать ее живот и прятать нос под лапы и хвост. Врачи подтвердили опасения женщины — рак вернулся.

Лечащий врач Херфель, онколог Дэвид Кушнер (David Kushner), считает, что поведению собаки есть рациональное объяснение. Научные исследования подтвердили, что в 97 процентах случаев псы способны отличать по запаху здоровую кровь от зараженной раком.

«Эта область исследований очень интересна. Она рассматривает возможность использования собачьего нюха для обнаружения раковых опухолей», — рассказала ученый Хезер Джанкейра (Heather Junqueira).