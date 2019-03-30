Пес спас хозяев от пули ценой своей жизни

Об этом сообщает информационный портал Oxygen.

Жительница города Хьюсон, штат Техас, Лаура Мартинез (Laura Martinez) утверждает, что ночью 9 марта ее дом ограбили. Вор украл ювелирные украшения, одежду и кошелек ее сына с 300 долларами (19,3 тысячи рублей). Она заподозрила, что преступником оказался 17-летний Хавиан Кастенада (Javian Castenada), так как спустя несколько часов он выложил в социальной сети Snapchat фотографию в украденной шляпе ее сына.

Наутро Мартинез пришла к родителям Кастенады с жалобами. К ней вышел юноша и начал ей угрожать. Американка вернулась домой на вечеринку в честь дня рождения одного из детей. Позже туда же заявился Кастенада с пистолетом. Он ударил Мартинез по лицу и попытался в нее выстрелить.

Однако пес Мартинез, трехлетний большой пиреней по кличке Зеро («ноль»), прыгнул на незваного гостя и несколько раз укусил его. Кастенада продолжал стрелять по Мартинез и ее детям, но собака каждый раз бросалась на его руку и меняла направление выстрела. В итоге женщина была ранена в голень, ее сын — в щиколотку, а у одной из ее дочерей пуля застряла в нескольких сантиметрах от позвоночника и не может быть извлечена. Когда Кастенада убежал, собаку с тремя пулевыми ранениями доставили в ветеринарную клинику, но уже не смогли спасти.

«Если бы Кастенада смог нормально прицелиться, мы бы все были очень тяжело ранены или убиты. Зеро каждый раз заставлял его стрелять ниже. Он метил в грудь, а попадал в ногу», — призналась Мартинез.

На следующий день после нападения Кастенада отправил семье сообщение с угрозами. Мартинез уговаривала родителей юноши сдать его властям и попросила приятеля, охотника за головами, пожить вместе с ней.

Однако 18 марта Кастенада сам сдался полиции. Его адвокат утверждает, что юноша действовал в рамках самообороны. Юноша предстанет перед судом в начале апреля.