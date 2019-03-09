Пес спас семью от ядовитой змеи ценой своей жизни

Хозяин полуторагодовалого далматина по кличке Тайсон Амин Шариф (Amin Sharif) рассказал, что пес разбудил его истошным лаем около двух часов ночи. Собака обнаружила ядовитую змею всего за несколько метров до входа в дом и напала на нее. Пес загрыз рептилию прежде, чем хозяева успели вмешаться в схватку.

Сразу же после этого Тайсону стало плохо. Шариф осмотрел его и обнаружил след от укуса на морде собаки. Хозяин позвонил на горячую линию змееловов, и специалист по рептилиям Субхенду Малик (Subhendu Mallik) опознал змею как индийскую кобру, грамм высушенного яда которой может убить 140 собак средней величины. Малик посоветовал Шарифу немедленно обратиться к ветеринару за противоядием.

Индиец обзвонил все ветеринарные клиники, однако из-за неурочного времени все лечебницы были закрыты. Через полчаса после схватки с коброй пес погиб.

«Он спас наши жизни, но, к сожалению, мы не смогли спасти его. Наша семья никогда не забудет, каким верным был этот пес и на какую жертву он пошел ради нас», — сказал Шариф. Он добавил, что его бабушка каждый день гуляет по двору около четырех утра, и, если бы не бдительность Тайсона, старушка могла бы погибнуть.

Змеелов Малик посочувствовал утрате Шарифа и отметил, что его «удручает» факт, что в городе много круглосуточных больниц, однако нет ни одной ветлечебницы, работающей по ночам.