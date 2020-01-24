Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

В базе BPI присвоение «платины» датируется 17 января 2020 года. Согласно данным BPI, сингл был продан в количестве 600 тыс. физических и цифровых экземпляров, пишет euromag.ru.

t.A.T.u.— единственный российский поп-проект, чьи записи продаются в мире подобными тиражами.

Больше никто из отечественных поп-звезд главный британский чарт, UK Singles, никогда не возглавлял. t.A.T.u. находились на его вершине на протяжении четырех недель — как раз с «All the Things She Said», международной версией песни «Я сошла с ума».