Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

Пятница, 24 Январь 2020 Мир Мир

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI) присвоила синглу российской группы t.A.T.u. «All the Things She Said» (2002) платиновый статус.

В базе BPI присвоение «платины» датируется 17 января 2020 года. Согласно данным BPI, сингл был продан в количестве 600 тыс. физических и цифровых экземпляров, пишет euromag.ru.

t.A.T.u.— единственный российский поп-проект, чьи записи продаются в мире подобными тиражами.

Больше никто из отечественных поп-звезд главный британский чарт, UK Singles, никогда не возглавлял. t.A.T.u. находились на его вершине на протяжении четырех недель — как раз с «All the Things She Said», международной версией песни «Я сошла с ума».

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